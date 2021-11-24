根據日經新聞24日報導，大約有70家日本公司合組一個企業團體，其中包括日本3大銀行，最早將在2022下半年推出屬於自己的數位貨幣供民眾使用。

這邊的數位貨幣是以銀行存款為基準，並打造交易通用平台，加快日企間大量資金轉手以及結算過程，除了較便捷外最重要還可降低成本。

據悉，這個新合組的日本企業團體，包括三菱日聯金融、瑞穗金融以及三井住友金融。其實，這3個當地金融巨擘自2020年以來，一直都在定期協商，研究並建立相關數位支付使用規範等。

不過相較軟銀集團旗下的數位支付PayPay等其它科技公司，這3家日本大銀行，在行動金融方面的業部腳步的確是有些慢。

不諱言，這個私人日企集團準備要發行數位貨幣，對日本央行正在研究的CBDC(央行數位貨幣)，著實也造成一些影響。因為日央行本來計畫若發行官方版的CBDC時，將與日本民間企業合作。

根據統計，日本人是全球最喜歡使用現金交易的，在日本消費時幾乎都是用紙鈔或銅板。不過，日本政府還是希望社會能早日以數位交易為主，畢竟這也是全世界的新潮流之一。