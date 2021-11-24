俄羅斯國防部長今天指控美國轟炸機本月稍早從2個不同方向演習以核武攻擊俄羅斯，對這些轟炸機飛至距俄國邊境20公里處大為不滿。

但美國國防部表示，美方當時曾公開宣布將展開演習，亦有遵守國際協議。

路透社報導，俄羅斯目前正因烏克蘭問題與華府關係高度緊繃，美國官員對俄羅斯可能向南方鄰國烏克蘭發動攻擊表示關切，克里姆林宮則斥這類說法子虛烏有。

俄方反控美國、北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭做出挑釁且不負責任的行為，稱美方供應武器給烏克蘭、烏克蘭使用土耳其無人機對俄羅斯支持的烏東分離主義者發動空襲，以及北約組織在俄國邊境進行軍演。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，莫斯科當局曾提到美國戰略轟炸機活動大增，稱美方本月在俄羅斯附近執行了30次飛行，還說這個數字是去年同期的2.5倍。

蕭依古表示，美國本月稍早還模擬對俄羅斯發動核武攻擊，這讓他特別不滿。

俄國國防部援引蕭依古所言發布聲明：「國防部強調，在美國執行『全球雷霆』（Global Thunder）軍演期間，10架美國戰略轟炸機從西方和東方模擬對俄羅斯發動核武攻擊，與我國邊界最短距離為20公里。」

蕭依古還說，俄國防空部隊發現並追蹤美國戰略轟炸機，並採取未指明的相應措施，以避免發生任何事故。

美國國防部則予以反擊。五角大廈發言人塞梅羅斯（Anton Semelroth）說：「當時都有公開宣告要執行這些任務，並與（美軍戰略司令部、歐洲司令部）盟邦和夥伴們密切計劃，以確保最大程度的培訓及整合機會，也符合所有國家和國際要求和協議。」

兩國最高階軍官、俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）和美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）今天通過電話，但雙方都未透露談話內容。