台股今天小漲14點開出，晶圓雙雄台積電與聯電遇賣壓下跌，但鋼鐵、航運股走強，指數一度反彈逾50點站上17700點關卡，最高至17722.89點，預估量能約新台幣3000億元。
航空股華航成交量超過3.5萬張高居第一，盤中股價最高至28.5元、漲幅約2.7%。市場看好矽晶圓類股進入超級循環週，合晶盤中攻漲停76.4元，成交量近2萬張。
晶圓代工廠台積電、聯電同步走低，盤中低點至609元、62.7元，跌幅約0.49%、0.79%。（編輯：趙蔚蘭）1101124
台股今天小漲14點開出，晶圓雙雄台積電與聯電遇賣壓下跌，但鋼鐵、航運股走強，指數一度反彈逾50點站上17700點關卡，最高至17722.89點，預估量能約新台幣3000億元。
航空股華航成交量超過3.5萬張高居第一，盤中股價最高至28.5元、漲幅約2.7%。市場看好矽晶圓類股進入超級循環週，合晶盤中攻漲停76.4元，成交量近2萬張。
晶圓代工廠台積電、聯電同步走低，盤中低點至609元、62.7元，跌幅約0.49%、0.79%。（編輯：趙蔚蘭）1101124
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