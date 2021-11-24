美國職棒大聯盟年度獎項陸續出爐，今天早上大聯盟官網公布了年度最佳第一隊、第二隊球員名單，剛拿下美聯MVP的大谷翔平此前入圍投手、指定打擊部分，而他最後順利在指定打擊位置入選第一隊，投手入選第二隊，在本季所有年度大獎裡收穫滿滿。

Congratulations to Shohei Ohtani and Raisel Iglesias on their #AllMLB Team honors!



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這項名單由球迷、專家進行投票，美東時間11月19日下午5點投票截止，台灣時間今天早上公布入選名單，而大谷翔平這次憑藉高人氣，在指定打擊位置擊敗馬丁尼茲(J.D.Martinez)、克魯茲(Nelson Cruz)、史坦頓(Giancarlo Stanton)、艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)獲選第一隊。

不過艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)仍靠出色表現入選年度第二隊。而投手部份則很有難度，有22位競爭者，大谷翔平靠著9勝2敗成績入選10人名單，最後獲選年度第二隊，在強敵環伺中出線相當不容易，他擊敗多達12位聯盟頂級投手，人氣肯定也是關鍵之一。

★以下是年度第一隊、第二隊完整名單：

年度第一隊，先發投手道奇薛爾瑟(Max Scherzer)、釀酒人柏恩斯(Corbin Burnes)、道奇伯勒(Walker Buehler)、藍鳥羅比雷(Robbie Ray)、洋基寇爾(Gerrit Cole)。救援投手釀酒人海德(Josh Hader)、白襪韓崔克斯(Liam Hendriks)。外野手國民索托(Juan Soto)、費城人哈波(Bryce Harper)、洋基賈吉(Aaron Judge)。

三壘手勇士萊利(Austin Riley)，游擊手教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，二壘手藍鳥西曼(Marcus Semien)，一壘手藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)，指定打擊天使大谷翔平，捕手皇家裴瑞茲(Salvador Perez)。

年度第二隊，先發投手一樣有天使大谷翔平、道奇烏瑞亞斯(Julio Urias)、巨人高斯曼(Kevin Gausman)、勇士佛里德(Max Fried)、費城人惠勒(Zack Wheeler)。救援投手天使伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)、道奇簡森(Kenley Jansen)。外野手紅人卡斯提阿諾(Nick Castellanos)、太空人塔克(Kyle Tucker)、藍鳥賀南德茲(Teoscar Hernández)。

三壘手紅襪狄弗斯(Rafael Devers)，游擊手道奇騰納(Trea Turner)，二壘手勇士歐比斯(Ozzie Albies)，一壘手勇士弗里曼(Freddie Freeman)，指定打擊太空人艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)，捕手巨人波西(Buster Posey)。其中世界大賽冠軍勇士在一、二隊中共有4人入選，藍鳥也是4人，道奇則多達5人。