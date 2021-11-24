被封為日本「最強美乳人妻」的39歲寫真女星熊田曜子，日前傳出遭到結婚9年的丈夫家暴而訴請離婚，沒想到卻遭丈夫指控，在包包中暗藏「小王」蜜谷浩彌的精液，雙方因此鬧上法庭。而「小王」的正宮，也就是美女主播平井理央，近日也傳出與丈夫分居。

根據日本媒體《週刊女性》的報導，不倫事件爆發後疑點重重，也掀起外界熱烈討論，而因為電視製作人丈夫蜜谷浩彌受到牽連的女主播平井理央，則是在10月份受訪時透過經紀公司「沒有立場回答問題」，似乎不想引起更大的風波。但身邊的友人卻透露，平井理央的心情確實受到不倫官司影響，原本打算全力力挺丈夫，但後來也逐漸感到不安，甚至經常與丈夫發生爭執。

蜜谷浩彌則是因為官司的影響，讓他最近經常缺席會議、不參與討論，好像已經沒有工作了一樣，召開遠端視訊會議時，他的背景畫面也不像過去家中的擺設，因此讓電視台內部開始謠傳「兩人已分居」的消息，對此，平井理央的經紀公司則是淡定回應「不是事實」破解外界的謠言。

但蜜谷浩彌與熊田曜子的官司仍在進行中，在22日召開民事訴訟時，平井理央雖依照往常一樣現身電視台工作，但相關人士透露，平井理央在現場看起來精神與情緒十分緊繃，因此周遭的人都儘量避免提及相關的話題。

反觀身陷官司的當事人熊田曜子，雖與前夫育有3名子女，但雙方仍不顧情面在檯面上互揭瘡疤，又爆出與製作人不倫而遭人痛批「毀了兩個家庭」，但熊田曜子心情似乎不受影響，持續登上綜藝節目，並推出火辣寫真集，近日更在IG上分享多張辣照及跳鋼管的影片，讓網友看了相當傻眼。