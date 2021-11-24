新北市刑大偵三隊與林口警分局10月21日在泰山區某倉庫內查獲逾400公斤海洛因磚，外包裝還印有「雙獅地球標、一帆風順」等字樣，毒品藏於進口木材內，從台灣中部某港口入關，初估市值超過20億元，經過檢警偵辦後，率續逮捕7名毒品集團嫌犯，目前遭到聲押禁見並起訴，警方不敢大意，正積極溯源查緝。

警方在2500支木條內，陸續開拆118條木條，總共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤。(戴志揚翻攝)

這起史上最大陸地海洛因磚毒品走私案，主要是新北地檢署緝毒專組陳旭華主任檢察官、林殷正檢察官、莊勝博檢察官、高肇佑檢察官指揮新北市刑大，依據線民提供情資，向新北地方法院聲請搜索票後，指揮保三總隊、刑事警察局、林口分局及航警局等共同偵辦，並由關務署及彰化縣警察局協助。

警方在2500支木條內，陸續開拆118條木條，總共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤。(戴志揚翻攝)

警方在陸續逮捕7名運毒集團成員，新北地檢署起訴後求處最重之刑。(戴志揚翻攝)

史上最大 木條夾藏逾20億1172塊海洛因磚 7毒梟栽了(新北市警局提供)

於10月21日，在新北市泰山區某倉儲執行搜索時，發現可疑木條大約2500支，陸續開拆118條木條，總共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤，夾藏海洛因磚之木材係自泰國以海運走私入境，在臺中港上岸報關後，運送至倉儲存放。

專案小組上月21日前往查緝，現場有3名工作人員，警方進一步查緝下，在上百根木材內查獲逾400公斤海洛因磚，清點後共有1172塊，外包裝印有「雙獅地球標、一帆風順」等字樣。

新北地檢署與新北市刑大隨即組成專案小組積極溯源，於1月內召開30餘次專案會議，向法院聲請羈押禁見巫姓等7名被告獲准。

全案於昨（23）日偵查終結，檢察官認被告巫嫌等7人涉犯毒品危害防制條例提起公訴，請求法院量處最重之刑並諭知執行前，令入勞動場所強制工作3年。目前林姓主嫌則偷渡至大陸地區藏匿遭到通緝，檢警也將繼續全力追緝。

行政院蘇院長貞昌、內政部徐部長國勇、法務部張次長斗輝、高檢署檢察長邢泰釗、警政署署長陳家欽、新北市侯市長友宜等人，上午特別到新北市警局慰問嘉勉檢警及關務署同仁偵辦本件重大毒品走私案之辛勞，並致贈水果與緝毒有功人員，以鼓舞檢警及關務同仁打擊毒品犯罪之士氣。

警方表示，新冠肺炎興起至今，毒品走私模式亦有轉變，本案係以木材夾層走私海洛因，由於檢警先行掌握線報監控，才能成功即時攔截毒品，避免毒品流入社會，危害國人健康。這個犯罪集團分工細膩，設立多處斷點，所幸專案小組克服重重難關，自現場取貨人員向上層層溯源至幕後主嫌，在高檢署的統合，以及各警察機關同仁的共同努力下，一舉瓦解本件販毒集團，查獲我國陸上有始以來最大宗的海洛因毒品案。

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