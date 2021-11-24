兩個台灣人約4個月前開始「浪跡天涯」，從北歐騎單車穿越中、東歐抵土耳其，接下來計劃飛南美爬大山。儘管疫情仍在蔓延，展現年輕本色的他們說，「此時不走，更待何時」。

雖然已實施近兩年防疫管制，歐洲疫情近日再度拉警報，不但確診病例驟增，甚至迭創紀錄，部分國家因而重新頒布嚴格防疫措施。

看到這樣的報導，Y和L不禁深呼了一口氣，為4個月前毅然「出走」的決定喝采，更慶幸已經踏過的近8000公里一路平安。

這兩個不滿30歲的台灣人會在此刻攜手浪跡天涯，其實並非偶然。一切得從2007年講起。

台灣單車騎士薛德瑞當年展開從北京到巴黎的「單騎環保萬里行」，故事啟發了當時年紀小的L，讓他還在念書的時候就有從台灣騎到歐洲的念頭。

沒想到就在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延全球之際，他的機會來了。

全球醫護人員在疫情中的犧牲奉獻讓多家航空公司贈送機票申謝。擔任醫護人員的L也得到一張「不限航點、想飛就飛」的免費機票，而且可有一人同行。他找了Y當旅伴。

當歐洲聯盟（EU）6月18日對台灣民眾開放觀光，兩人就分別開始安排暫別工作、收拾細軟。Y說：「等待了一年，打了疫苗就覺得是時候，該出發了。」

他們8月1日帶著腳踏車從台北飛芬蘭首都赫爾辛基，3個半月近8000公里的單車旅程就此展開。

兩人以一週平均騎5天，每天平均150公里的步調，已經依序騎過芬蘭、瑞典、丹麥、德國、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞、保加利亞。他們目前在土耳其進行整備，即將展開第2階段旅程。

L說：「安納托利亞（Anatolia）地形起伏大，而且日照時間變短，在土耳其一天騎100公里已是極限。」

計劃著繼續向東騎回亞洲的兩人上週在安卡拉告訴中央社記者，眼前中東、中亞國家開放邊界情況不明朗，正好讓他們可以先用那張免費機票飛到美洲遊山玩水。

駐土耳其代表處得知這項長達一年的壯遊計畫後對他們鼎力相助，大方出借場地寄放腳踏車。兩人準備月底飛到南美「過冬」，希望等到中亞和中東國家疫情更明朗，明年春天可以從土耳其開始恢復雙騎闖天涯。

過去近4個月行程中，露營、寄宿各半的兩人目前旅費只用了不到新台幣4萬元。「大部分花在食物上」，他們說。

兩人寄宿過30幾個家庭，接待他們的既有大方健談的自由派，也有宗教保守派，還有出奇好客的羅馬尼亞阿嬤，即使語言不通仍殷勤地對他們「餵食和勸酒」。

在芬蘭北部時一路露營的經歷也讓兩人印象深刻。他們說，不是在當地找不到寄宿家庭，而是「根本連人都沒有」。

兩人本來打算騎到北歐最北端的挪威北角（Nordkapp），卻因當時入境挪威仍須隔離而作罷。他們後來騎到芬蘭北部伊瓦洛（Ivalo），然後掉頭往南。

「一邊是俄羅斯、一邊是挪威，伊瓦洛離邊界已經很近。」L說：「我們只在芬蘭最北邊的時候花錢住過一天旅館，因為露營又碰上連續下雨，超冷的。」

兩人上週騎到土耳其首都安卡拉後，帶著幸運物、動畫電影「馴龍高手」中的角色「夜煞」絨毛玩偶，走訪土耳其國父陵和安卡拉堡等巿區景點，徜徉在溫暖陽光下並享受當地人的好客。他們希望自己在旅途中的表現和飛龍夜煞一樣聰慧、英勇、靈敏，並且受人喜愛。

如果明年3月底回到土耳其後，中亞國家還是不開放邊界，兩人已經作好只能在土耳其和伊朗再各騎一個月的打算。即使如此，看到疫情讓人跟死亡那麼接近，能在此刻遠走高飛，一圓攀登巴塔哥尼亞高原（Patagonia）、單車騎萬里路的夢，還是讓他們感覺值回票價。

「人生很多時候浪費不少時光在諸多矛盾之間擺盪，或許就該果斷放下。到底此行是否值得，只需要帶著值得的心情，享受每個瞬間。」Y在部落格文章中寫道：「下一個城鎮約莫在300公里外，Let's go！」