謝和弦和前妻Keanna離婚後關係決裂，還在今年生日當天和莉婭登記結婚，日前Keanna提告「侵害配偶權」結果出爐，判賠兩人120萬，同時Keanna也迎來了新戀情，還大方公開對方的正面照，總算一切都苦盡甘來，新歡帥氣的模樣也受到網友一致狂讚。

莉婭20日在臉書發文，公開向Keanna道歉，「很抱歉，我侵害了妳的配偶權，我搶了妳的老公！」23日也迎來高等法院二審結果出爐，判決兩人需連帶賠償120萬元，不得上訴，可以說是Keanna最後大獲全勝，她也在IG公布新戀情，總算擺脫過去陰影，開心迎來新生活。

Keanna在IG曬出男性背影的照片，從整體風格來看，和謝和弦看似是同種痞帥類型，打扮偏潮流街頭風，Keanna也在文中大放閃：「水瓶男＆獅子女，極端的180°對宮，卻一見鍾情」，引來不少網友敲碗，想一睹這名「水瓶男友」的真面目。

Keanna大方曬出男友正面照。(圖/翻攝自Keanna IG)

Keanna也應粉絲期待，在限時動態曬出男友對著鏡子自拍的正面全身照，只見男友戴著黑色鴨舌帽和口罩，穿著俐落簡單的白T和黑色長褲，還刻意不將牛仔外套穿好，展現有態度又性格的一面，儘管看不見臉蛋，但可以看得出來，Keanna男友有型又自信，也讓粉絲十分為她開心。