惠普公司（HP Inc）上季個人電腦（PC）銷售和整體營收大幅成長，且本季展望樂觀，周二盤後股價漲逾8%，稍早前一度飆漲12%，為三年來首度在發布財報後出現2位數漲幅。不過，該公司坦承零組件短缺的問題恐將持續到2022年上半年。

在業績發布之前，惠普執行長Enrique Lores接受媒體訪問時表示，未來幾季，零組件供應吃緊仍將是一大問題，但表現出眾的季報反映出惠普「混搭」零組件的能力。

惠普公司第四財季（截至10月31日）淨營收年增9%，為167億美元，遠超出市場預估的153.9億美元。

淨利為31億美元，相當於每股盈餘2.71美元。經調整後每股盈餘為94美元，優於市場預期的88美分。

該公司預估本季每股盈餘介於92～98美分，符合市場預期。

執行長Lores表示，惠普預期在「可預見的未來」，各市場領域對惠普PC的需求仍將強勁。惟受到供應鏈緊縮影響，惠普會優先考慮對商務客戶的供貨，因為利潤較佳。

惠普事業核心—個人系統部門（包括PC和筆電），第四財季營收年增13%，為118億美元，遠優於分析師預估的105億美元。惠普將重心放在高階產品業務，彌補了消費者產品銷售下滑。其消費者PC事業營收年減3%，商用PC事業營收大幅成長25%。

印表機事業營收較前一年同期微增1%，為49億美元。商用印表機事業營收年增19%，消費者印表機事業營收年減6%。

執行長Lores表示，隨著辦公室重啟，企業正斥資改善辦公體驗，而這正持續帶動非常強勁的PC需求。

截至周二收盤，今年以來惠普股價已上漲31%，優於標普500指數在同一期間的上漲25%。