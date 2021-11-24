越南供應鏈中斷導致存貨不足，GAP第三季營收不如預期，但感恩節、聖誕節前銷售旺季，終端需求仍暢旺，第四季營收可望回升，而該公司存貨亦偏低，對台廠拉貨動能仍將延續，台廠供應鏈聚陽(1477)及儒鴻(1476)可望受惠。

法人分析，過往GAP占聚陽營收約23-25%區間，為聚陽主要客戶之一，集團旗下品牌GAP、Old Navy、Athleta及Yeezy Gap，聚陽皆有出貨，出貨市場亦以北美市場為主，聚陽今年對客戶營收展望亦較為樂觀，若依預示訂單來看，2022年GAP營收貢獻仍可望呈雙位數成長。儒鴻方面，因其對瑜珈服飾之產品研發及生產優勢，亦有出貨GAP旗下Athleta 牌服飾，營收占比約介於6-8%之間，其今年營收貢獻展望亦佳，且2022年亦可望維持成長。

GAP第三季（08/02/2021-10/30/2021）財報，營收39.43億美元，季減6.4%，年減1.3%，營收衰退主因為越南供應鏈因Covid-19 疫情而中斷及海運塞港、貨運效率等因素，GAP盤後股價下跌。

聚陽累計前三季稅前盈餘25.57億元，年增21.2%、每股稅前盈餘10.85元。展望第四季，聚陽10月除了將認列9月遞延的出貨外，加上南越工廠稼動率持續回升，預計營收也將呈現反彈，且在旺季遞延下，第四季可望淡季不淡，甚至有機會超越第三季，營收及獲利挑戰單季新高。