元宇宙發燙，亞系外資針對宏達電(2498)也出具最新看法，外資認為，儘管其基本面處於虧損狀態，宏達電的股價從10月中旬開始已經上漲150%，VR裝置將不僅是通往元宇宙的敲門磚，更會在生活各方面有顯著的發揮，不再僅限於遊戲，另外，儘管VR裝置的銷售量不如智慧機，但外資也點出2動能，將成為VR潛在動能。

亞系外資表示，宏達電是台灣智慧手機和虛擬現實(VR)品牌，並開發自己的VR生態系統，但智慧型手機在激烈市場的競爭下中，自2011年起銷量達到頂峰後下滑，宏達電於2015年推出了其VR品牌VIVE，於此之後，宏達電逐漸將重心從智慧手機到VR硬體和內容，形成完整的VR生態系統。

近期元宇宙題材發燒，亞系外資表示，元宇宙不僅會刺激了VR裝置的需求，其扮演通往元宇宙的門戶，而且，元宇宙也將為各行業創造無限商機，正如先前的預估，VR將在下一個大主題中發揮重要作用，其應用範圍遠遠超過遊戲，而是涵蓋生活的方方面面。

亞系外資表示，宏達電是全球排名第四名的VR裝置供應商，根據IDC數據顯示，宏達電2021年第二季的市場份額為4.5%。宏達電專注於高端VR市場，提供專業級VR裝置，規格優於同業，但由於定價過高，宏達電在消費型市場僅拿下2~3%的市占率，但在商業市場確有大於1成的市占率。不過，宏達電預計其新產品VIVE Flow將可以走入消費市場，其在重量、售價上都更親民，有利於推動出貨量，並幫助宏達電在未來幾個季度建立消費者市場份額。

亞系外資表示，宏達電積極打造一個更勝於硬體的VR生態系統，VIVEPORT平台擁有超過1500個VR遊戲並支持市場上大多數VR耳機，宏達電還與第三方合作，為藝術提供廣泛的VR內容/解決方案，包括電影、線上活動、醫療服務、遊戲中心等。

亞系外資表示，展望後續雖然宏達電的VR銷量無法超過智慧手機，但在依舊具有強勁的成長潛力，動能包含有，首先，不論是消費或企業用，VR應用在疫情後成為新常態；再者，多家的科技巨擘加速投資相關技術，還包括基礎設施建設，即5G、雲端等。

亞系外資表示，宏達電的股價從10月中旬開始上漲150%，儘管其基本面處於虧損狀態。宏達電自2015年第二季以來每個季度都出現淨虧損，除了2018年第一季外(資產出售給Google)，營業利益率也在2020年第一季度觸底。