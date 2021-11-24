圖為台北市議員鍾沛君(左)、民進黨立委莊瑞雄(右)。(合成圖/資料照/趙雙傑、姚志平攝)

【LIVE直播】公投說明會「公投綁大選」第三輪交鋒

四大公投下月18日投票，第3場次意見發表會於今(24日)10:30登場，由中視直播，並同步於中選會網站直播，首先由上場的是第19案「公投綁大選」，正方代表人為國民黨台北市議員鍾沛君，反方代表人為民進黨立委莊瑞雄。《中時新聞網》透過直播為讀者掌握最新雙方交鋒內容。

鍾沛君在意見發表會開始，就懇切大家蓋下同意票，同時介紹自己的名字，至於為何要特別介紹自己名字呢？她說，因為九天前收到公文，但是姓名被寫錯，她更舉出相關公文，並提到不過也14個人名，竟可以打錯我姓名，但讓人匪夷所思的是姓名不就最基本重要資訊嗎？區區幾字都能打錯，這說明中選會的漫不經心跟無能隨便。

鍾沛君指出，當時自己在臉書評論這荒謬狀況後，中選會通知要更正姓名，11/19其實是民進黨通知中選會要換人的那一天，但收到的更正函我的姓名打對了，但反方代表仍停留在洪偉勝律師，我要說的是，不過就是簡單的參與者名單，中選會卻來來回回發了兩次函，白紙黑字資訊都可以潦草，本來應該莊嚴的選務工作到中選會手裡混亂、沒有極限，你會覺得很意外嗎？

鍾沛君提到，容我說句不客氣，請問「尿不準，怪馬桶歪嗎？」要調整站姿還是怪馬桶歪，「民進黨口口聲聲說2018公投併大選所以才讓大家苦等，錯啊，是民進黨的中選會辦不好選務，讓大家一直等，才會修法讓公投脫鉤大選，是民進黨自己尿不準還要會去怪馬桶歪，擔心民進黨有一天會不會連馬桶都拆掉不要了，政府無能選務辦不好就換人做，公投綁大選也可以很順暢」。

第19案主文為「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。