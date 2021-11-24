新北市政府為活化市有土地、促進地方發展，規劃將新莊知識產業園區內已無使用需求的2.5公頃機關用地結合周邊土地辦理都市計畫個案變更，已經內政部都市計畫委員會審議通過，城鄉發展局副局長邱信智24日指出，未來此基地除劃設特定產業專用區，也將部分土地變更為交通用地並興建交通轉運站。

此基地位於捷運機場線及環狀線雙軌交會之新北產業園區站旁，鄰近新北產業園區、頂崁及頭前工業區，深具產業群聚之發展潛力。

邱信智指出，市府透過都市計畫變更，劃設1.56公頃的特定產業專用區，引進知識密集的金融、文化、綠色等科技產業、雲端產業及其它創新跨域產業，打造新北金融科技、創新研發示範場域。

另外為考量產業發展衍生就業及商務等通勤需求，邱信智指出，此次都市計畫變更也回饋1.5公頃之交通用地，未來將規劃設置交通轉運站，結合機場捷運線及環狀線之雙捷運優勢，讓交通無縫轉運、強化聚集經濟效能，擴大交通服務生活圈。