本周是美式賣場好市多黑色購物節。一名男網友和女友一起去採買，沒想到才逛到一半，女友就被兩層樓高的耶誕樹給吸引，甚至吵著要買一棵回家，令他十分苦惱，「請問各位我該怎麼辦？」圖文曝光，不少網友也笑翻，「好市多的耶誕樹每年都在長大，今年不買明年更大棵」。

原PO昨（23）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，今年的黑色購物節他也沒缺席，他帶著女友到賣場購買生活所需，沒想到把必需品都買齊後，女友的目光卻突然被一棵2層樓高的耶誕樹給吸住。

女友吵著要買耶誕樹，令他不知如何是好。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

根據原PO分享的照片中可見，一棵高大的耶誕樹矗立賣場中，高度直逼天花板。從好市多官網查看發現耶誕樹的尺寸共有兩種，分別為9呎（270公分）及12呎（360公分），原PO女友想購入的則是12呎360公分，要價3萬299元。

貼文曝光後，不少臉友也紛紛留言回應，「耶誕樹快買下來，好市多的耶誕樹每年都在長大，今年不買明年更大棵」、「如果你確定每年耶誕節都是跟她過，那你就買吧」、「買呀！等變老婆，什麼都不會買了」、「這種我一律建議買」、「可以折衷買旁邊小顆的」。