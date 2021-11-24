歐洲疫情陷入危機，世界衛生組織（WHO）警告，若把時間看到明年3月，歐陸因新冠肺炎死亡的總人數恐怕超過200萬，「疫情已成為該地區第一大死因」。醫師黃軒認為，完整接種疫苗覆蓋率不足，加上部分國家陸續解封，是病毒捲土重來主因，他呼籲「全民接種疫苗」，千萬不要覺得有8成人打過疫苗就可以了。

歐洲因罹患新冠肺炎導致死亡的人數，已上升至每天逾4000人，是9月時的兩倍，包括英國在內，全歐累積死亡人數已超過150萬。WHO悲觀表示，若按照目前趨勢，到明年3月將超過220萬，「情況非常嚴重」。WHO並預測，歐洲地區53個國家中，有25國的醫療系統面臨「高度或極端壓力」。

Delta變種病毒株是這波疫情再度流行的始作俑者，尤其各國陸續鬆綁防疫措施，許多人沒戴口罩，加上天氣轉冷後，更多民眾在室內聚集，導致疫情一發不可收拾。

胸腔內科暨重症醫師黃軒PO文，他以失控的歐洲為例，打滿兩劑新冠疫苗的人，對於Delta都不見有百分之百的保護力了，何況只打一劑甚至沒打的人。他呼籲民眾繼續打疫苗，最理想的情況就是「全民接種疫苗」。

黃軒強調，疫苗是在未染疫前施打才有效，已經變成重症的人就沒救了，「我們不會一個人惡化成重症，還在替他打疫苗的！」