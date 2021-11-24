外送員送訂單可能遇上很多情況，就有一名外送員分享昨晚接到的訂單，對方貼心提醒自己正在敷面膜，擔心會嚇到他，沒想到該名外送員直接回覆，「沒關係我不怕鬼」，讓空氣瞬間凝結。網友看完全笑翻，直呼外送員「憑實力單身」。

原PO分享昨晚接到的一筆訂單，無奈求解，「我是不是說錯話了」，並附上對話紀錄。（翻攝／臉書社團外送員的奇聞怪事）

原PO昨日在臉書社團《外送員的奇聞怪事》分享昨晚接到的一筆訂單，無奈求解「我是不是說錯話了」，並附上一張對話紀錄。

從對話中可以看到，該名顧客貼心提醒外送員，因為自己正在敷臉「下樓可能會嚇到你」。不料對方的提醒，原PO一看直接回覆「沒關係我不怕鬼」，讓空氣瞬間凝結，對方只好尷尬回覆，改由爸爸下樓取餐。

貼文一出網友全笑翻，紛紛留言表示，「你很敢講！」、「這是我看過最好笑的」、「你錯過豔遇了」、「這我一定負評」、「喜得負評一枚」、「憑實力單身」、「請問是否單身」、「說話的藝術很重要」、「你已經錯過少奮鬥20年的機會了」。