懷孕對一個女人的人生過程中是極其重要的事，不只身分的改變，體型甚至身體狀況可能都會因此產生大轉變，因此專家常建議此時另一半的陪伴更為重要。29歲大陸女星孫銥今年接連宣布閃婚懷孕，沒想到待產中的她，最近上傳了一支影片，控訴老公嘲笑她胸部下垂，還稱現在是認識她以來長的最可愛的時刻，暗諷她變肥，讓孫銥心碎不已。

孫銥2016年演出電視《煮婦神探》出道，代表作則有《楚喬傳》、《以家人之名》等，今年5月孫銥承認有新戀情，但沒公開男方身分，2個月後孫銥趁生日時宣布閃婚，並進一步分享自己懷孕，兩人將迎接小生命，近日，孫銥頂著素顏，大談「什麼是不能跟孕媽媽開的玩笑」，孫銥語重心長表示，希望每位準爸爸都能管好自己的嘴，不要未經大腦說話，傷了另一半的心。

孫銥在影片裡落淚控訴被老公傷透心。（圖／翻攝自孫銥微博）

孫銥接著哽咽說，最近晚上跟老公睡覺時，對方趁著酒醉就把她的被子搶過來，讓孫銥一陣委屈突上心頭，兩人婚前相處本來很舒服，像朋友一樣愛互開玩笑，但這點到了她懷孕後卻變成了傷人的缺點，由於她最近懷孕上圍激升，老公便虧她：「到了人生巔峰」，孫銥一開始還笑笑回：「很驕傲」，但另一半又補一句：「但是有一點胸下垂了」，讓孫銥瞬間氣炸。

對於丈夫無心的玩笑，孫銥直言由於自己的職業，會讓她更在乎自己身體的每個變化，因此當對方開玩笑說她胸垂、變胖，就會讓孫銥相當無奈，直言被踩到痛處，第二天兩人就大吵一架，孫銥的老公便識相道歉，還寫了悔過書，孫銥呼籲，希望藉此呼籲懷孕的媽媽要正視孕期與另一半的摩擦，一來是因為激素讓女人會變得更敏感，二來則是男生本來就神經大條，若不適時說開，恐會為兩人關係埋下未爆彈，並提倡懷孕期間不要把重心放在老公上，可以多花時間照顧自己當個美媽媽，或是找朋友逛街吃飯。

見孫銥在影片中爆哭，粉絲回應：「心疼銥銥！！本來就是女演員，肯定很難過的呀」、「懷孕是不是會變漂亮啊！銥銥哭的時候一邊好心疼，一邊在看銥銥發光的皮膚」、「保持好心情很重要呦」、「同意，有事一定要說出來，溝通很重要」。