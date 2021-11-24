天氣轉涼發生中風及急性心臟病的機率會增加。護理師林婷分享，近日一名男性病患口吐白沫、雙眼上吊、四肢僵直被緊急送到醫院，檢查後發現患者「大片腦出血已壓迫到腦幹」，已經無法急救，讓家人難以接受，不敢相信昨天還可以一起聊天吃飯的人，怎麼突然就再也醒不過來了？對此，她也提醒大家不要以為自己年輕，忽略劇烈頭痛或脖子痛的徵兆，以為睡一覺就好了，真的碰過很多病患就此一覺長眠。

護理師林婷昨在臉書發文分享，前幾天收到一位50多歲的男性患者，疫情後上班比較忙，但也沒有特別不舒服，直到某天下班覺得眼睛脹脹的，告知妻子在晚餐前想先休息，後來就不見蹤影，直到妻子驚覺不對勁，衝到房間裡才發現他已經口吐白沫、眼睛上吊、四肢抽筋僵直。

林婷表示，男子送醫後照了腦部斷層發現「大片腦出血已壓迫到腦幹」，送到加護病房時血壓與心跳不斷降低，醫師宣布無法開刀、腦部已沒有功能，讓患者的妻子癱軟在地，哭著向她說「我有好多話沒跟他說，要不要再急救，開刀拚拚看？」

林婷只能安慰患者的妻子說，事發突然肯定難以接受，但他的愛相信都有留在你們心中，而你現在在他耳邊說的話，他一定都可以聽得到，「你先生現在就像是睡的很深很深，沒有任何痛苦了。」對方聽了流淚向她道謝，最終也決定放棄急救。

林婷指出，患者的孩子們陸續抵達現場，到齊之後他的心跳與血壓也慢慢往下掉「從40.....30......0」。而她也答應患者的妻子讓他可以舒服的離開。「配上他身前最愛穿的t恤，運動長褲，白色保暖的襪子 嘴唇因為循環關係，變得比較黑紫，我挖了我自己潤色的護唇膏，擦上後氣色看起來很安詳，祝福他一切好走。」

林婷透露，這幾周加護病房收了很多中風病患，送到醫院的時候就已經腦出血、腦梗塞，讓不少家屬非常錯愕，無法理解昨天還能聊天吃飯的人，怎麼今天突然倒下以後就再也醒不過來了？

林婷坦言，她曾遇過許多病人在中風當下才知道自己有高血壓或糖尿病的潛在因子，本身擁有相關家族病史的人要注意，千萬不要以為年輕就沒事了，出現劇烈頭痛、脖子痛的時候，也不要覺得睡一覺就會好，真的碰過很多人就這樣「一覺長眠」。

林婷也說，冬天到了，高風險族群應該規律量血壓，因為高血壓很多時候都沒有特別的症狀，大家頭痛就吃個止痛藥睡覺，心想自己應該不會這麼衰，但就是這麼剛好中了。而且現在三高有年輕化的趨勢，她也遇過不少患者才30至40歲左右就中風了，而後面的後遺症也給病患帶來極大的痛苦，也讓家庭負擔沉重。

林婷提醒，三高患者應該要堅持規律服藥，不可隨意停藥或者自行調整降壓藥物，甚至自行換吃保健食品取代處方用藥，否則出事了，怎麼後悔都來不及了。大家要多多關心身旁的老人，出狀況搶時間快撥打119。