國際疫情持續嚴峻，已有不少國家完整疫苗接種率已達標，開始採取與病毒共存策略，新北市長侯友宜表示，目前新北第二劑接種約5成，雖與病毒共存是國際大趨勢，但台灣還沒這個條件，也有國家持續採取積極防疫措施，台灣目前要力拚疫苗兩劑覆蓋率年底達6成，另7＋7政策，春節會是關鍵防疫時刻。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前採取與病毒共存國家有紐西蘭、美國、南韓、日本與新加坡，這些國家完整接種比例在58％到91％，其中紐西蘭12月3日起實施新的防疫策略，依疫情嚴重性及疫苗接種率分為紅、橙、綠3種顏色，目標是遏制具高度傳染性的Delta變異病毒株，不再執著於完全清零。

陳潤秋說，但仍有許多國家採取嚴格防疫作為，奧地利22日起實施為期10天的全國性封城，明年2月更強制接種疫苗；捷克、斯洛伐克22日起禁止未接種疫苗者進入酒吧、餐廳等；德國雖然完整接種人口比67.4％，仍取消全國耶誕市集，員工進入工作場所出示疫苗接種證明、康復證明或陰性檢測證明。

侯友宜說，目前新北市第二劑接種覆蓋率約52％，希望12月能打滿6成，雖然目前與病毒共存是國際趨勢，但也有很多國家採取積極防疫，台灣目前還沒有這個條件。

侯友宜說，春節會是接下來的關鍵時刻，在7＋7政策改變，除了疫苗接種要大幅提升，防疫準備也要做到位，未來還要準備接種第三劑；新北接下來有很多活動，千萬不要忽略防疫。