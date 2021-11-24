11月迎來秋收感恩的季節，重視保戶健康與福祉的保誠人壽，今年特別於感恩節前夕，11月20日星期六下午，在線上舉辦「誠心誠意感恩音樂會」，防疫期間透過網路直播方式，讓更多客戶跨越空間的限制，在悠揚的提琴及鋼琴樂聲中，共度溫馨的週末時光。

保誠人壽除了積極創新以客為本，提供貼近保戶需求的保險與服務，更重視客戶體驗，透過精心規劃例如親子溝通講座、手作課程、健康養生、海岸植樹等貼心的保戶活動，持續為保戶創造幸福時刻。在防疫期間透過數位平台，於感恩節前夕邀請台灣知名室內樂團-新藝術三重奏Ars Nova Trio，在線上舉辦「誠心誠意感恩音樂會」，曲目包含表達母親與子女之愛的《La Serenata天使小夜曲》、讚頌愛的代表曲目《Salut d'Amour愛的禮讚》，以及《Por Una Cabeza》（電影「女人香」主題曲）等經典曲目，呈現以愛為主題的多種樣貌，透過優雅的樂章，將愛傳送給每一位聽眾，讓保戶可以偕同家人朋友，在溫馨感恩的季節陪伴彼此，共度令人心曠神怡的音樂饗宴。

有別於其他音樂欣賞活動，保誠人壽與新藝術三重奏特別為「誠心誠意線上感恩音樂會」設計曲目演奏排序，並且在每個曲目演奏前，由新藝術三重奏的郭心蘋樂團總監跟觀眾進行導聆，依照樂曲的排序，帶領觀眾進入音樂會的聆聽過程，讓現場與會的貴賓沉浸於音樂之中。保誠人壽總經理王慰慈也共同參與並特別感謝客戶對保誠人壽的支持，她在開場時也感性提到「在忙碌的生活中，偶爾停下腳步休息沉澱並感恩周遭的人事物，會讓自己獲得幸福的能量。保誠將持續傾聽客戶的聲音、關心客戶的健康與福祉，以創新且貼心的思維，打造優質的客戶體驗，與客戶一起幸福相伴。」同時也鼓勵客戶藉由此感恩時節，向家人朋友表達感恩之意，勇敢說出「謝謝你」及「我愛你」。

「新藝術三重奏」自2008年創團以來，演出千場包含國內外各種音樂會，並曾代表台灣音樂家身分出國交流巡演，多次於國家音樂廳演出，創團之初，就以推廣古典音樂零距離為樂團主要演出方向，每場演出皆融合導聆，親近一般大眾的表演形式來推展古典作品、經典台灣民謠、樂曲改編，以古典室內音樂的細膩，演繹感動人心之美。 重視消費者需求的保誠人壽，持續透過多元的商品及貼心的服務，鼓勵民眾主動關懷自己與家人的健康，並以正向積極的態度迎向幸福人生。