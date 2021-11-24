五月天又將陪伴大家跨年了!五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022高雄跨年版演唱會即將在11月27日上午11點開放售票，並於12月25、26、31日以及1月1日在高雄世運主場館舉辦四場演唱會，每場預計將可容納5萬人。

本次演唱會由玉山銀行獨家金融業贊助，為回饋廣大玉山信用卡卡友，每場次特別規劃「玉山卡友專區」，提供所有玉山信用卡卡友提前1小時於上午10點優先購票，請喜愛五月天的朋友們準備好玉山信用卡，把握難得機會現場感受五月天演唱會的魅力！

五月天「好好好想見到你」演唱會於去年展開北中南巡演，包含2020年12月的桃園場、2021年3月的台南場，以及因應疫情與場地因素延期至2022年1月舉辦的台中場。本次跨年版演唱會移師至高雄世運主場館舉辦，為台灣最大演唱會場地，每場可容納5萬名歌迷，這也是睽違將近5年五月天再度於高雄舉辦演唱會，不僅讓南部歌迷們相當期待，預期也將為高雄帶來許多觀光人潮與商機。

玉山長期支持優質藝文活動，為感謝顧客對於玉山信用卡的支持，本次除了提供玉山卡友獨家優先購票權益，玉山銀行也自11月22日起推出演唱會門票抽獎活動，只要使用玉山信用卡消費每滿1000元，即可享有五月天「好好好想見到你」高雄跨年版演唱會門票以及玉山獨家紀念贈品之抽獎機會，若同時擁有玉山數位帳戶、信用卡帳單e化或e.Fingo數位會員，抽獎機會最高可再增加15次!演唱會及購票相關資訊請參閱「相信音樂」官方FB說明，並密切關注「玉山銀行 數位生活好康」FB公告。