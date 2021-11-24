在全球股市出現一波漲幅之後，法人認為，2022年投資股票，精選持股是創造超額報酬的關鍵，科技股則是相對看好類股。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，疫情爆發加速企業數位轉型需求，隨冬季疫情再起，預料對雲端儲存、運算、資料庫等需求將將成長期趨勢，未來世界將以「雲」為中心。根據高盛預估2025年全球企業雲端支出將成長至6270億美元，滲透率也將由目前20％成長至53％，其中企業支出將以雲端基建服務（SaaS）、 雲端平台服務等（PaaS）類股為大宗。近期由於供應鏈雍塞問題再獲市場關注，資金可能移往「高利潤、高利潤」的高品質類股，雲端科技不少成長股滿足上述高品質類股條件，有望緩解供應鏈帶來衝擊，長期仍具成長空間。

對於科技產業後市，富蘭克林證券投顧表示，元宇宙(metaverse)為近期科技領域最熱門的市場話題，許多科技龍頭包括臉書宣布改名為Meta全力發展元宇宙、微軟、繪圖晶片大廠NVIDIA競相投入，讓元宇宙相關概念股股價水漲船高，NVIDIA、微軟股價屢創歷史新高，領軍那斯達克指數在11月19日收盤首度站上16000點，即使22日出現下跌，然在科技公司持續研發帶動新技術及新產品不斷推陳出新，蓄積科技股漲升實力，放眼2022年，美國股市在經濟及企業獲利穩健增長支持下可望延續多頭行情，精選持股將是創造超額報酬的關鍵，建議投資人可以長期眼光布局科技基金，掌握當下最具發展潛力的創新題材。

安聯AI人工智慧基金經理團隊認為，關於AI等新創技術的應用將持續增強創新周期、幫助相關企業達成高於平均的成長，未來也有機會看到此增長的複利效果。在AI基礎領域，5G將加速AI基礎建設的布局、支撐相關半導體需求，此外，缺貨壓力持續，也可望提供相關企業支撐；在AI應用領域，將有越來越多軟體或服務將內建AI，AI及機器學習也可讓例行工作自動化，使員工專注更具創造力的領域，預期未來也將有更多企業採用AI、帶動數位轉型並擴大AI可涉入領域之機會。