在新冠疫情加劇以及社交管制陰影下，歐股周二收在近三周低點。另外大宗商品價格上揚，帶動能源股和礦業股上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數收跌6.21點或1.28%，為479.25點，更為近兩個月最糟的跌幅。在美國動用緊急儲備之後，油價上漲，提振了能源股。

礦業股也上漲，分析師指出，亞洲經濟走勢的改善，對該板塊起了推波助瀾作用。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson表示，歐洲目前情況看起來很糟，但是大宗商品相關股票，特別是礦業股表現非常出色。亞洲股市的走勢也與歐洲股市相反，任何能夠瞄準亞洲的股票，其表現都會好很多。

歐股的科技股下跌3.4%，創下近兩個月最大單日跌幅，主因為對利率上升的預期，削弱了高成長股票的吸引力。

美國總統拜登(Biden)在周一任命鮑爾(Powell)繼續擔任美聯準會主席，從而提高了市場對美國2022年升息的押注。貨幣市場交易員現在已經將2022年12月歐洲央行加息10個基點納入定價考慮範圍。

而在各國央行考慮撤回貨幣支援之際，第四波新冠疫情正要席捲歐洲，可能會拖延了經濟復甦，也讓投資人加速撤出股市。

旅遊股下跌1.8%。由於歐洲疫情升溫，美國官方宣布不建議前往丹麥和德國旅行。

德國的蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)跌6.1%。該重工業集團大股東瑞典維權基金Cevian宣布，減持近半數的股票。

線上電器零售商AO World大跌14.4%。該英國公司以供應鏈干擾為由，下調了2022財年的前景展望。

荷蘭金融服務公司Intertrust飆升15.4%，股價為20.2歐元，來到近5年最高水準。該公司表示，已收到多筆的收購要約。

IHS Markit的調查顯示，11月歐元區商業活動意外地加速。但是新一波新冠病毒感染和新的管制措施，加上物價壓力，可能會削弱12月的擴張。