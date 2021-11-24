聯發科(2454)天璣9000備受注目，被視為聯發科揮軍旗艦市場的重要指標，亞系外資針對聯發科出具的報告點出3大因素，認為天璣9000的銷售一開始將呈現溫和的上升，但其對於ASP、產品組合等都會有明顯的提升，故調升聯發科2022年、2023年淨利潤8%、15%，維持優於大盤評等，目標價由1388元調升到1503元。

亞系外資表示，聯發科推出天璣9000，其在實際跑分軟體安兔兔(AnTuTu)測試，創新高的跑出超過100萬分成績。聯發科在5G市佔率快速成長，在第三季向Android手機廠出貨的5G SoC的數量和高通相同，只是在產品細分上，聯發科仍然缺少400美元以上的旗艦SoC產品與高通S800系列相抗衡，故本次聯發科的天璣9000象徵聯發科進入旗艦領域。

亞系外資進一步談到，預期天璣9000的銷售一開始將呈現溫和的上升，原因包括天璣9000明年第一季尚未支援毫米波，可以支援毫米波的產品預計要等到明年第三季；再者，競爭者高通在此價格帶具有更深蒂固的優勢；另外，就是整體智慧手機市場低迷。

然而，亞系外資表示，天璣9000售價約為80美元，營業利潤率極有可能超過25%，故在5G產品組合較佳下，調升聯發科2022年、2023年淨利潤8%、15%，維持優於大盤評等，目標價由1388元調升到1503元。