美軍阿利伯克級（Arleigh Burke Class）導彈驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）周二穿越台海

美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平舉行過視訊峰會後，美軍阿利伯克級（Arleigh Burke Class）導彈驅逐艦「米利厄斯」號（USS Milius，DDG 69）周二穿越台海，引發北京強烈抗議，出動軍機和護衛艦緊盯。

據中方官媒《環球時報》23日報導，儘管拜登保證不支持台獨，並承諾維持台海和平穩定，但周二仍做出危險而挑釁的行動。東部戰區新聞發言人施毅說，他們組織了海空兵力，全程抵近跟監警戒。

他並警告，美方這麼做製造安全風險，破壞地區穩定。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

北京智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周二說，商用衛星圖像顯示，當「米利厄斯」號周一從南到北穿越台海時，解放軍1艘054A型護衛艦加以跟蹤監視。

PLA Frigate was about 16 KM away from the USS Milius.

USN EP-3E #AE1D91 provided intelligence support for the USS Milius, Nov 22. pic.twitter.com/Fenn0RU1dT — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) November 23, 2021

另一方面，台灣國防當局說，解放軍周一出動了4架殲-11和2架蘇（Su）-30戰機進入台灣西南防空識別區。

中方外交部發言人趙立堅周二痛批，美國軍艦近來多次打著「航行自由」的幌子，在台灣海峽炫耀實力，滋事挑釁。這不是對什麼「自由開放的承諾」，而是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞。國際社會看得清清楚楚。他並要求，美方應立即糾正錯誤，停止尋釁滋事、越線玩火，多為地區和平與穩定發揮建設性作用。

而中方軍事專家和評論員宋忠平則指出，台海是具有高度政治敏感性的區域，美國軍艦通過，釋出了支持台灣分離主義者的訊號。而美軍的行動顯示，美國政治人物是不值得信任的，北京有必要按照自己的計畫，以自己的方式維護國家主權，安全和發展利益。