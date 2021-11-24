新北地檢署指揮新北市刑大等單位緝獲毒梟將海洛因磚1172塊（共重約446.8公斤、市價約新台幣50億元），可供500萬人使用。新北地檢署依涉犯犯毒品危害防制條例等罪起訴巫男等7人。林姓主嫌則偷渡至大陸地區藏匿，新北檢已發布通緝，檢警也將繼續全力追緝。

檢警接獲檢舉，10月21日，在新北市泰山區某倉儲執行搜索時，發現可疑木條大約2500支，陸續開拆118條木條，總共查獲1172塊海洛因磚，約446.8公斤。夾藏海洛因磚的木材是自泰國以海運走私入境，在台中港上岸報關後，運送至查獲地倉儲存放。

新北地檢署與新北市刑大隨即組成專案小組積極溯源，於1月內召開30餘次專案會議，向法院聲請羈押禁見巫姓等7名被告獲准。

新北地檢署昨偵查終結，檢察官認巫男等7人所為，均涉犯毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品海洛因罪嫌及懲治走私條例第2 條第1項之私運管制物品進口罪嫌，巫男另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項之操縱、指揮犯罪組織罪嫌，莊、劉、陳、游、黃、郭男則另涉犯同條項後段之參與犯罪組織罪嫌，請求法院量處最重之刑及諭知於刑之執行前，令入勞動場所強制工作3年。

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