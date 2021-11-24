我國今年1月起正式開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，但至今衛福部食藥署仍未派員進行查廠。立法委員蔣萬安今提案凍結食藥署100萬元預算，要求食藥署在派員赴美查廠前不得解凍，且須提交專案報告，獲朝野同意通過。

立法院社福及衛環委員會今審查衛福部食藥署111年度預算，蔣萬安提到，行政院長蘇貞昌去年11月26日時承諾，赴美查廠是開放萊豬進口的必要條件，當時以疫情為由，以至於到現在都未派員進行查廠。

衛福部長陳時中。（本報資料照）

蔣萬安認為，如今全球疫情趨緩，美國祭出新的邊境管制政策，因此疫情已不再是無法赴美查廠的藉口，國人相當關心食安問題，因此食藥署還是有必要進行查廠，提案先凍結一百萬，等實際進行查廠後再解凍。

食藥署長吳秀梅則反駁，強調美國11月22日新增15萬8867名確診病例，顯示疫情仍然相當嚴峻，只是近期美方有提出一些新的邊境管制措施。

蔣萬安說，不管疫情如何，查廠本來就是政府的責任，應該要去做的，他更提到上回在立院要求食藥署改善豬肉儀表板，至今都沒有新進度，要食藥署對於食安問題勿一再推託。

蔣萬安指出，豬肉儀錶板上只能查月當天的豬肉進口量，隔天就看不到了，要求食藥署就技術層面改進，方便民眾未來可回朔進行查閱，對此吳秀梅則當面允諾，會在一周內完成改進。

對於藍委提案凍結預算，衛福部長陳時中則回應，今天審查的是明年度預算，因為還有一年的時間，所以同意委員要求凍結100萬，未來將用書面報告的方式向委員申請解凍。