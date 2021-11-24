資深媒體人狄志為，除了在談話節目評論時事，也常透過臉書分享日常，近來透露10年前預測房價會漲很兇，當下就咬牙多買間坪數大的房子，如今則要收回來自住並重新拉皮，他更感性表示：「再見了我的老房子，感謝這10年你的付出。」

狄志為日前在臉書發文：「家是唯一避風港！不會背叛你的人是家人，至少我的家人不會，在外面工作再怎麼辛苦，再怎麼不開心，回到家就有安全感，保護我的家人，給他們一個舒適的環境，一直是我努力的目標」，接著回憶起10年前有先見之明知道房價會狂漲，因此咬牙多買了間坪數大的房子，先是租給別人10年，如今則要收回來自住，讓他不禁感性表示：「再見了我的老房子，感謝這10年你的付出，讓我每一任的房客都住得很開心。」

狄志為透露要將十年老屋重新拉皮換新外，管線水電也全都要換，更大讚請來的設計師風格深獲他喜愛，未來更將從小四房變大三房外，整體更會走北歐風，至於完工後究竟會變成怎樣？他表示全家人都滿期待，也希望老天爺祝福一切順利，雖然裝潢房子花了不少錢，但他也強調「賺錢不就是為了花嗎。」

對此，網友紛紛留言：「期待完工那天新家新風貌，一定更是美好幸福窩」、「孩子大了，足夠空間，才會有自己的隱私，懂得尊重與自重」、「恭喜，家人共同生活的新起點」。