個人電腦大廠戴爾（Dell Technologies Inc）上季營收獲利表現亮眼，且本季營收預測優於市場預期，顯示企業在轉向混合工作模式後，對戴爾的個人電腦和伺服器需求強勁。

戴爾周二盤後股價上漲1.52%，報55.50美元。

戴爾預估第四財季繼續營業部門營收將介於270億～280億美元，超出分析師預估的262.3億美元。

戴爾第三財季（截至10月29日）總營收年增21%，為283.9億美元，優於分析師預估的268.2億美元。

淨利為38.9億美元，相當於每股盈餘4.87美元，較前一年同期的淨利8.81億美元、每股盈餘1.08美元飆升逾3倍。

客戶解決方案事業-戴爾的硬體裝置部門，第三財季營收年增35%，因企業升級電腦系統以應付居家上班的挑戰，使需求持續升高。

包括數據中心業務在內的基礎設施解決方案部門營收年增5%，為84億美元。

分散的軟體和硬體營收來源讓戴爾站穩根基，現在該公司正摩拳擦掌準備搶進高成長市場，如邊緣運算（Edge Computing）、雲端和電信等疫情爆發以來受到歡迎的領域。

其同業惠普公司（HP Inc）也在周二盤後公布季報。惠普合併淨利為31億美元，亦較前一年同期成長逾3倍，而個人系統部門（包括PC和筆電）營收大幅成長13%。

另一方面，戴爾分拆後新成立的雲端運算事業VMware，第三財季營收年增10%。