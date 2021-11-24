10月景氣燈號將於周五（26）公布，國發會主委龔明鑫今（24）日上午在立法院表示，由於零售等內需表現非常好，10月景氣有機會續亮紅燈，反映景氣持續熱絡，至於通膨壓力則逐漸降低，預期今年通膨率會在2％以下。

龔明鑫赴立法院經委會報告明年度國發基金、花東永續基金編列情況，在會前接受訪問時做上述表示，他指出，雖然10月出口成長比前幾個月相對小一點，但是零售業營業額年增率超過6％，內需改善的情況很好，因此研判10月景氣有機會續亮紅燈。

依據國發會資料，我國景氣自今年2月起已連續亮了8個月的紅燈，如果10月再亮紅燈，這將是連續第9顆紅燈，反映景氣持續擴張、熱絡。

龔明鑫也就當前通膨表示看法，他表示，國內部分商品確實有上漲的壓力，但總的來看，依據國內外預測機構的估計，今年通膨率應該會在2％以下，明年估計也不到1％，他指出，隨著國際油價回落至80美元以下，供應鏈斷鏈的情況改善，相信通膨壓力會逐漸降低。