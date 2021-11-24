人民幣兌美元中間價24日報6.3903 10:192021/11/24 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價24日報6.3903，上調26基點；23日中間價報6.3929，23日官方收盤價報6.3845。 另外，中國人民銀行24日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 網易雲音樂12／2赴港掛牌 《美股掃瞄》美債息走高 那斯達克指數連2跌 兩岸夾縫難拿捏 趙少康：台商自求多福 矽晶圓產業 超級週期來了 #人民幣兌美元中間價 #日報 #上調 #基點 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法人買超 中美晶、奇鋐權證搶手 04:102021/11/24 證券．權證 台灣權王－Q4不看淡 長榮陽明醞釀反彈 04:102021/11/24 證券．權證 中鋼：長期鋼價將墊高 04:102021/11/24 財經要聞 抗高油價 美釋出5千萬桶戰略儲油 04:102021/11/24 全球財經 合庫金前三季獲利 勁增逾三成 04:102021/11/24 金融．稅務 動態價格穩定 內容調整 04:102021/11/24 證券．權證 iHerb沒了台灣人狂哀 網揭「實體通路價差5倍」：被當盤子 08:492021/11/24 生活 美今年成屋銷售 估15年新高 04:102021/11/24 全球財經 大陸出口暢旺 難掩一櫃難求陰影 04:102021/11/24 產業財經 財經熱門新聞 台股高股息ETF規模 爆發 - 財經要聞 - 工商時報 工程師45歲退休是真的？他揭殘酷現況：被逼退的比較多 - 財經 中國新規禁數據出境 衝擊航運 - 產業財經 - 旺報 中研院學者：台灣增加天然氣發電是條死路 - 財經 - 旺報 打炒房 四都、新竹縣市擬推囤房稅 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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