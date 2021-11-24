人民幣兌美元中間價24日報6.3903，上調26基點；23日中間價報6.3929，23日官方收盤價報6.3845。

另外，中國人民銀行24日進行人民幣（下同）1千億元7天期逆回購操作，另有500億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

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