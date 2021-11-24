空軍退役中校杜永心遭大陸情治人員吸收，以贈送現金、酒、茶葉、提議招待出國旅遊等方式，拉攏我現役中校希望未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，台灣高等法院維持一審判決，依違反國家安全等罪將杜男判刑4年徒刑，可上訴。
檢調調查發現，杜永心1994年2月退伍後到大陸經商，被中央軍事委員會政治工作部某科長盯上，多次邀約餐敘後吸收為共諜，要求杜回台發展組織。
杜永心回台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，發現蔡中校經濟困難，多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。
杜永心取得蔡男信任後，表達願意幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識，還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，最終就是要在關鍵時發揮作用。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。