空軍退役中校杜永心遭大陸情治人員吸收，以贈送現金、酒、茶葉、提議招待出國旅遊等方式，拉攏我現役中校希望未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，台灣高等法院維持一審判決，依違反國家安全等罪將杜男判刑4年徒刑，可上訴。

檢調調查發現，杜永心1994年2月退伍後到大陸經商，被中央軍事委員會政治工作部某科長盯上，多次邀約餐敘後吸收為共諜，要求杜回台發展組織。

杜永心回台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，發現蔡中校經濟困難，多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

杜永心取得蔡男信任後，表達願意幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識，還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，最終就是要在關鍵時發揮作用。

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