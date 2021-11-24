華語電影史上，港片有很長一段時間是領頭羊的角色，那個輝煌的年代也捧出許多實力堅強的影帝、影后，其中，周潤發、周星馳與成龍被封為「雙周一成」，只要掛上他們名字的電影，就是票房保證，當然彼此風格各異，周星馳是喜劇之王，成龍則是武打巨星，而身為電影圈王者的兩人，其實沒有正式合作過，但彼此是朋友，都曾客串對方的電影，成龍就曾現身《喜劇之王》，但竟飾演一具屍體，沒想到這個小角色，背後藏了他在圈內發展的苦衷。

當年成龍與周星馳互相客串的電影，分別是《玻璃樽》與《喜劇之王》，事實上在1998年，這兩部電影都在拍攝中，有趣的是兩個劇組還都在西貢片場拍片，因此雙方人馬收工後經常相聚吃飯小酌，周星馳跟成龍因此生成了想法，提議客串彼此的電影，兩位巨星才有了難得的同台畫面。

周星馳在《玻璃樽》中，客串飾演一個小員警，是非常小的角色，成龍更誇張，在《喜劇之王》一個戲中戲的橋段，演了一個中槍死亡的路人甲，在導演面前示範華麗的倒地死法，其實他能挑各種配角來演，但這段戲是星爺跟他特地編出來的，重現兩人剛出道時的艱辛歷程。

當年周星馳跟成龍剛出道時，都是從跑龍套開始，周星馳當臨演熬了8年，成龍則是一個「死跑龍套」，因為有武術底子又有演技的他，演出的死都特別逼真，讓導演們個個看了滿意，因此每次有「領便當」的橋段，都找成龍來，而他當時還沒熬出頭，也不敢要求導演給他加戲，就這樣成為死戲專業戶，演了十多部電影，直到某個導演發現他的拳腳功夫，讓成龍演打戲，他才開始嶄露頭角，後來成為武打巨星。