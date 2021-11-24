繼今年9月發生屏東超商店員勸人戴口罩遭挖眼的恐怖事件後，上個月台北市也傳出驚人挖眼案，如同屏東挖眼案翻版。56歲王姓婦人10月15日在住家大樓的電梯裡，勸32歲患有精神疾病的陳姓女鄰居戴口罩，不料竟激怒對方，遭陳女持刀抓狂朝頭部、手腳狂砍多刀，甚至動手挖眼睛，造成王臉部、脖子、大腿受傷。

台北地檢署依目擊證人證詞，指陳女在攻擊王婦時，曾2次大喊「要妳死」、「要妳後悔」，且攻擊處均是頭部臉部等致命部位，24日依殺人未遂罪起訴陳女，檢方並以陳女飾詞狡辯，犯後態度不佳，請求法院從重量刑。

王婦10月17日在臉書爆料指出，她15日搭電梯好意提醒王女戴口罩，不料對方出電梯後，竟持刀朝她砍殺、手指挖眼，當天地檢署就交保放人，質疑難道要死人，才會被重視嗎？引發網友熱議，形容猶如屏東挖眼案的翻版。

警方調查，陳姓女子與王姓婦人同住台北市新生北路某社區大樓，15日2人搭電梯要下樓出門，在電梯裡，王見陳沒佩戴口罩，勸對方戴口罩再出門。陳女不悅，也不戴口罩，等到1樓出電梯時，突然從包包取出美工刀，將王婦壓制在地，朝其頭頸、臉、手腳猛砍，造成王婦臉部、脖子、大腿多處受傷，送醫縫數十針。

2女發生肢體衝大聲叫喊，引發住戶及附近洗車廠員工圍觀，大樓管理員見狀趕緊報案，警方動用4名員警聯手才將抓狂的陳女上銬帶回，隨後依殺人未遂罪移送。檢察官訊問後，諭知陳女2000元交保，事後衛生局及警方已依《精神衛生法》將陳女強制送醫。

檢方調查時，陳女否認持刀砍殺，辯只用指甲抓王婦，但王婦表示她感覺陳女抓她頭髮，將她壓在地上，另動手對她挖眼，想將她眼睛挖出，還持刀割她的頭及大腿等處亂劃，她感到頭在滴血，陳女見她流血也不停止。

檢方依據王婦的傷勢照片，認為陳女涉嫌殺人未遂犯行，審酌陳女僅因對方提醒佩戴口罩，即持刀試圖欲致對方於死地，對王婦造成嚴重身體傷害及心理陰影，引發社會恐慌，到案後否認犯行，飾詞狡辯，犯後態度不佳，請求法院從重量刑。