物聯網、雲端科技等主流科技，受惠元宇宙、低軌衛星等前瞻科技題材帶動，今年以來股價表現相當強勢！現正熱烈募集中的「中國信託科技趨勢多重資產基金」，布局主流科技、前瞻科技，投組緊貼科技趨勢脈動，以高成長科技股配置科技高收債為主軸，打造股債兼具同時掌握科技高成長及穩健收益的投資組合。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，物聯網可串接世界各地資訊，並透過分析後替企業做出有效率之決策，網路龍頭Cisco預測在未來十年內，物聯網將可為全球企業獲利提升21％。更驚人的是全球移動通訊系統協會（GSMA）預估，全球物聯網裝置連接數量將由2020年的126億台，增加到2025年的246億台，為總人口的三倍！

「以雲為中心的世界已形成」楊士醇表示，隨疫情爆發，全球企業加速數位轉型，龐大資料更依賴雲端儲存、運算及資料庫等，高盛預估2025年全球企業雲端支出將成長至6270億美元，滲透率也將由目前20％成長至53％。人工智能也正夯。楊士醇表示，大數據透過結合大量、即時與多管道資料蒐集，協助企業在短時間內做出正確決定，包括精確鎖定目標客戶群或自動化作業流程，更有效率的提升企業營收與降低成本。

自駕車也是不可錯過的趨勢。楊士醇表示，先進駕駛輔助系統（ADAS）運用毫米波、超聲波等雷達感測，研發出盲點偵測、碰撞警示、車道偏離警示、自動煞車等安全智能技術，未來也可結合物流配送、共享經濟等創造龐大商機。2021年自動駕駛技術將從高度自駕（L4）等級邁入全自動駕駛（L5）水準，感測器及系統運算晶片為最重要的要件，相關商機正可伺機布局。

楊士醇表示，衛星通訊將彌補5G訊號覆蓋率的不足，透過衛星無論在沙漠、極地均可聯網，目前市場也預估iPhone未來將可支援低軌衛星通訊，用戶不在4G/5G覆蓋範圍內時，也能透過衛星通訊通話與傳訊。

中信投信指出，中國信託科技趨勢多重資產基金將依據景氣循環進行調配，以科技股爆發力、科技高收債息收力為投資主軸，目前在雲端運算配置最重，比重達30.9％，其次為AI的13.8％、物聯網13.5％、5G的9.2％、數位轉型7.1％，將可為投資人打造利益雙收二刀流！