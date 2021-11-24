希臘網球名將西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)曾不只一次在比賽中被對手指責，他因為過長的上廁所時間引起莫瑞(Andy Murray)不滿，去廁所長達8分鐘，而此前世界職業網球協會(ATP)曾說將有新規範，如今真的祭出，他們將上廁所時間限制在3分鐘內。

After the Stefanos Tsitsipas controversies in 2021, ATP Tour to see timed bathroom breaks in 2022#Stefanos #ATP #tennis https://t.co/t8y4ufzTdA — FirstSportz (@SportzFirst) November 22, 2021

而西西帕斯除了在美網對莫瑞使出「尿遁」之術，在美網開打前的辛辛那提網球賽也曾被對手指責，當時德國名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)也因西西帕斯上廁所太久而感到不滿，他直言對方此行為「令人不能容忍」。

之後ATP並沒有放任這樣的情形不管，據消息人士指出，他們希望在明年1月開始的新賽季祭出更嚴格規範，來避免類似情形再次發生。消息人士表示如廁暫停時間已成為一大問題：「我們正採取相當嚴肅態度嘗試改變它」。

接著ATP真的說到做到，他們在近期修改了新規定，規定指出未來選手在洗手間只能停留3分鐘，若要換衣服再加上2分鐘，超時就會祭出警告。這將會讓西西帕斯無法再試圖拖延比賽，儘管他本人對此否認到底，而他近期受到肘部傷病困擾，恐接受手術休息半年。

另外ATP也修改了關於醫療暫停的規則，往後選手只能在局/盤休息期間申請暫停，若一方球員無法堅持到下個休息時間，就得放棄到下個局/盤休息前的所有分數，簡單來說就是若有一方在某盤首分就需要緊急治療，就得放棄三局，以0：3落後代價換取治療，這對選手來說也是全新的考驗。