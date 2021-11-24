頑固台獨分子清單不只3人 國台辦：有人會真正遺憾

此前，大陸方面公布第一批「台獨」頑固分子清單，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（24）日在例行記者會中證實，「台獨」頑固分子清單上絕不只蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮這3人。甚至有台灣政治人物對於未被列入「台獨」頑固分子清單感到「遺憾」，朱鳳蓮表示，「別著急，有他們真正遺憾的時候。」

大陸國台辦今天舉行例行記者會，大陸官媒「總台央視海峽兩岸」記者提問，大陸日前方面公布第一批「台獨」頑固分子清單，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人在列。有輿論分析認為，這只是第一批，之後可能會陸續公布其他「台獨」頑固分子。請問發言人是否可以予以證實？

朱鳳蓮回應，蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子挑動兩岸對立、破壞兩岸關係、圖謀分裂國家、危害台海和平，大陸依法對其實施懲戒。

朱鳳蓮表示，可以明確的是，「台獨」頑固分子清單上絕不只這3人。我們也注意到，近期有個別「台獨」分子跳得挺高，甚至聲稱對未被列入「台獨」頑固分子清單感到「遺憾」。「別著急，有他們真正遺憾的時候。」