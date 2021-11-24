民進黨立委羅美玲今日於立院內政委員會質詢時表示，近期調整公告地價，台中市再度調降，公告地價與市價差距高達89％，各縣市望其項背，對於房地產恐怕有負面的影響。內政部次長花敬群回應，此舉非常不妥。

花敬群今日赴立院內政委員會報告《地籍清理條例》修法草案，並指出為推動地籍清理，活化土地利用，但現行《地籍清理條例》窒礙難行，為保障民眾權益，內政部將進行《地籍清理條例》修法。

羅美玲指出，目前各縣市的查詢系統不一，缺乏統一規畫，比方說，只有新北市跟台南市有「地籍清理代為標售導航地圖系統」系統，而且很多待標售的土地都在山區荒郊，民眾沒有指引將難以到達。

羅美玲說，地政司的系統看起來都有跟地方政府有聯繫，但實際上許多縣市均無法連線，內政部應規畫建置一站式智慧平台系統，提供民眾整體性的查詢與規劃。

羅美玲表示，此外，很多地方政府仍尚未完成清理標售，尤其新北尚有4599筆、金門尚有6876筆，中央應加緊腳步，以利土地活用。地政司回應，目前2期計畫結束，後續請縣市政府持續努力，規劃於2025年前全數完成，而部分地區的文史背景，也導致蒐證困難，也有待宣導。

羅美玲還指出，台中市又調降公告地價，導致公告地價與市價差距達89％，各縣市望其項背，對於房地產恐怕有負面的影響。

花敬群回應，公告地價調降有挹注房市上漲的可能，期待依照各地方政府依照法制以及市價的實際上漲幅度，合理調整公告地價，各縣市的稅率才能趨於一致。基於地方自治原則，目前中央政府只能予以建議，而台中市本次作法實在非常不妥。