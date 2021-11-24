科技業是台灣經濟發展重心，高門檻與低取代的特性也讓從業人員的薪水比其他產業還要高，有網友就好奇科技業人才在45歲退休的比例高嗎？沒想到竟意外釣出內行人揭露現況，直指主動退休的人少之又少，「被逼退的比例可能比較高，被裁的也不少。」

該名網友在PTT論壇上以「科技業45歲就能退休的比例高嗎」為題發文表示，科技業是台灣龍頭產業之一，雖然薪資未必比過去高，但還是有非常讓人羨慕的薪水，先前聽過有人很早就能退休，開始享受人生，「所以科技業45歲或50歲就能財富自由退休的比例高嗎？有沒有30%或50%呢。」

文章一出引起網友們熱烈討論，許多網友卻認為，現代人成家立業的時間都往後延，因此在上有父母下有子女的年紀，就算是科技業一般人也很難輕易退休，「有實力45歲退休的，絕對不想退，因為太爽了」、「想太多，45歲大概還在繳房貸」、「比例不高，能退休的不是要去大陸撈更多的錢，就是炒股賺到比公司分紅+年薪多很多」、「現在很多人40連頭期款都還沒生出來吧。」

此外，有內行人更爆料，很多人45歲是被退休，而不是退休，「我看到的是45歲賺的錢都拿去繳房貸，然後又要被逼退休的窘態」、「逼退比例可能比較高，被裁的也不少，小弟親身經歷」、「45歲不是管理職，就是被退休吧」、「退休不可能，逼退倒是機率很大，買房貸款20、30年，怎可能自己退休，扒著做到老死都還望不到哩。」