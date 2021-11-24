美系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告，認為矽力-KY明年基本面強勁無虞，且還有產品世代轉移拉抬毛利率，故維持矽力-KY目標價6200元、評等加碼。

矽力-KY近幾個交易日股價出現一波修正，今股價續跌，盤中下挫逾3%，股價最低4555元，目前位居5日、月線之下，僅剩季線支撐。

美系外資表示，矽力-KY2022年基本面強勁無虞，主要動能可以歸納自3面向，首先，由於PMIC(電源管理IC)市場供不應求，有利於矽力-KY產品組合，故矽力-KY毛利率在2022年持續強勁；再者，矽力-KY投入更多資源在渠道，強化與全球IDM廠的競爭力；最後，矽力-KY也相當看好上述的努力將推動營運的長期成長，維持其目標價6200元、評等加碼。

美系外資表示，矽力-KY目前看到2022年產能依舊非常緊張，尤其是明年上半年的8吋晶圓產能，矽力-KY恐無法在爭取更多產能，故將透過強化產品組合，到了明年下半年，矽力-KY的目標是向合作夥伴爭取更多產能，且明年底將遷移到12吋。

另外，美系外資表示，矽力-KY隨著產品世代的升級，將持續拉升毛利率，2022年Gen 4將實現成本降，且瞄準高階應用。

美系外資表示，雖然注意到一些IC的價格已經穩定下來，矽力-KY認為客戶相對願意接受持續的成本轉嫁，因為PMIC處於嚴重短缺、交貨期長，且PMIC只佔整體零組件成本的一小部分，此外，由於PMIC供應短缺，矽力-KY具有更多優勢接觸一級客戶，並且可以優先考慮其業務發展的重點是加強和擴大客戶關係。