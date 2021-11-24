逸達(6576)新成分新藥FP-025用於治療COVID-19重危(severe to critical)病患急性呼吸窘迫症候群(ARDS)第二/三期臨床試驗，已通過第二次獨立資料監視委員會會議審查並獲得正面意見，試驗繼續進行。

獨立資料監視委員會(IDMC)是由獨立的臨床醫師、學者等所組成，在臨床試驗中將檢視受試病人的安全或藥物的有效性，並提出重要建議，以確保臨床試驗在符合科學倫理的最高標準下進行，並降低受試病人的風險。

此隨機、雙盲、安慰劑對照多中心第二/三期臨床試驗用以評估COVID-19/ARDS重危病患服用FP-025的療效及安全性；第二期臨床試驗預計招募約99位受試者，除持續在美國多個醫學中心進行外，亦計畫新增南美洲、印度等受試基地，預計在2022年第一季完成99位受試者招募，之後於完成服藥28天後進行主要分析(Primary Analysis)。關於ARDS急性呼吸窘迫症候群(Acute Respiratory Distress Syndrome ARDS)為COVID-19病人主要死亡原因之一。根據美國疾病管制與預防中心資料，COVID-19病人當中3~17%被診斷有ARDS，此比例在住院病人中為20~42%、在加護病房病人中更達67~85%。ARDS過度免疫反應所造成的肺部發炎及損傷，因而導致肺水腫而體內缺氧。目前，中度至重症ARDS的治療方式集中在呼吸器及給氧輔助，有效的療法有限。除了病毒引起的肺炎，ARDS也可能起因於吸入菸霧/化學物質、敗血症、胸部創傷等。在COVID-19爆發前，進入加護病房的病人中有10%(相當於全球每年300萬人)是因為ARDS。在美國，ARDS每年影響近20萬病人，7萬5千人因ARDS死亡。