中鋼(2002)、中鴻(2014)相繼調降12月內銷盤價，但持續看好明年需求成長，並不認為跌價將成為趨勢，對明年鋼市行情仍看正向。國際大廠同看高鋼價的時代來臨，資金重回鋼鐵股，中鋼集團領軍，鋼鐵股帶量上攻。

雖近來鋼價走弱，印度鋼鐵大廠塔塔鋼鐵仍信心滿滿，預測未來幾年的鋼價將「遠高於」過往十年水位。國際大廠同看高鋼價的時代來臨，鋼價不易大跌，可望支撐明年鋼廠營運表現。

外電報導，印度鋼鐵大廠Tata Steel(塔塔鋼鐵)執行長T.V. Narendran說，過去7、8年來，熱軋鋼捲的均價為每公噸400或450美元，未來幾年的長期平均值可能在600美元以上。上周五(19日)為止，中國鋼價為750美元、東南亞為850美元。

對此，中鋼認為，鋼廠未來投入的節能減碳成本上升，熱軋每公噸賣到700～800美元都算合理，甚至上千美元都有可能，600美元是偏低。

中鋼、中鴻相繼調降12月內銷盤價，為近一年半首見跌勢；但在全球各地興建基礎建設下，兩家公司均持續看好明年需求成長，並且不認為跌價將成為趨勢，對明年鋼市行情仍看正向。目前業界預期，明年農曆年後，需求可望回溫，重啟鋼價調漲的動能。

中鴻指出，第四季以來，由於全球經濟籠罩於五缺(缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電)陰影，造成供應不順，下游業者庫存去化放緩，訂單需求遞延明顯；然近期東協各國疫情趨緩，製造業於解封後已明顯復甦，預計隨著鋼市階段築底後，明年第一季有望迎來補庫需求，啟動鋼價回升動能。

中鴻指出，目前美國鋼價仍處全球高位，美國眾議院已通過1.2兆美元基礎建設法案，預計未來需求將保持增長動能。此外，美國與歐盟於10月底就鋼鐵關稅達成配額協議後，將有助於歐盟鋼鐵外銷至美國，加上能源附加價、碳稅等議題持續發酵，近期歐洲鋼市已逐步回溫。

中國大陸因官方強力調控煤價，導致煤炭及焦炭期現貨價格重挫，短期鋼價弱勢逐底。但後續隨著採錯峰生產政策執行，預計明年鋼鐵供給將持續緊縮，有利於亞洲鋼市健康發展。

整體來看，短期鋼價走跌、市場買氣轉趨觀望，恐略影響鋼廠第四季營收、獲利表現，但鋼廠今年以來受惠鋼價大漲，多家全年獲利表可望登上歷史新高，並使得明年配息值得期待。中鋼今日股價持續走揚，中鴻再度強攻反彈，鋼鐵股跟上台股多頭行情，燁輝(2023)、新光鋼(2031)、盛餘(2029)等股全數大漲。