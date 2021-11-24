工業電腦廠友通(2397)法說會釋出樂觀展望，指出2021年接單能量創新高，雖然前三季獲利受缺料及遷廠影響而下滑，但營運已在第二季落底。隨著缺料狀況舒緩、桃園新廠產能開出，出貨量能增加可望帶動營運持續回升，並認為明後年營運沒有悲觀理由。

友通股價7月中觸及69.8元波段高點後走疲，10月中下探54.1元的1個半月低點後止跌回穩，近期於55.1～57.9元低檔盤整。今（24）日在利多激勵下開盤跳空漲停價62.8元、創3個半月高點，截至10點仍維持逾7.5％漲勢，領漲工業電腦族群。

友通副董事長李昌鴻表示，今年接單能量創下歷年新高，前三季營收受惠併購美國特殊應用電腦通路商Brainstorm而創高，但缺料使訂單達交率低於預期，加上因應採購成本上漲的產品調價有6～9個月落差，以及遷廠增加費用及製造成本，使前三季獲利明顯下滑。

不過，李昌鴻指出，友通營運已於第二季落底，第三季起已回升。目前訂單能見度非常好，接單出貨比（B/B Ratio）最高曾超過2、目前仍有1.8。隨著桃園新廠製造能量到位，配合產品調價效益將自本季顯現，出貨量能增加可望帶動營運表現持續回升。

展望後市，李昌鴻表示，工業電腦產業雖歷經2年低潮，但市場剛性需求仍在。友通今年適逢成立40周年，在疫情逆風中完成組織及產能大幅調整，確立未來10年、甚至下個40年發展目標，雖仍需視審慎觀察市場及大環境變動，但認為明後年營運沒有悲觀理由。

因應數位轉型與智慧應用進展迅速，友通針對智慧化應用的產業需求與多樣應用，提供多元化的硬體整合平台，並結合佳世達智能方案事業群旗下企業，提供軟體、硬體、服務整合平台，友通將擔當軟硬整合服務的硬體平台重要角色。

李昌鴻指出，友通以工業用主板（IMB）、系統產品、系統加值服務（VAR）3大產品，鎖定嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等4大應用領域布局發展，配合桃園新廠產能可達汐止舊廠的2倍，希望未來在亞太、美洲及泛歐（EMEA）區域達成三足鼎立發展。

李昌鴻認為，友通本業的嵌入式板卡谷底已過、明年可望有顯著成長，其陽的網通應用接單需求亦高於出貨，發展後市良好。羅昇的工業硬體自動化則調整方向、鎖定綠能及智動化發展，Brainstorm的繪圖應用迄今表現亦優於預期，看好明年4大應用領域均將正向發展。