曾經串連起全球PC、智能手機生產供應鏈的台灣科技廠商與台灣科技園區，再度成為全球電動智能車的供輸核心，永豐投信將自11月29日起開始募集永豐台灣智能車供應鏈ETF(00901)，將成為台股掛牌的第4檔電動車相關ETF，全面掌握電動車綠色智能供應鏈優勢，持續深化永續投資作為，提供全新投資標的選擇。00901前5大持股包括：台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)、聯電(2303)等。

據統計至10月底，目前已經在台股掛牌的3檔電動車ETF，合計基金規模近270億元。其中國泰全球智能電動車ETF(00893)基金規模為173.2億元，富邦未來車ETF(00895)基金規模為38.01億元，中信綠能及電動車ETF(00896)為57.15億元。

永豐智能車供應鏈基金經理人林永祥指出，全球政府為對抗氣候變遷、減少碳排放目標，加速發展電動智能車，提出獎勵補貼、公部門車隊全面汰換為電動車，及降稅政策等，帶動了電動智能車發展的大時代來臨，全球智能車、電動車逐步取代傳統車、燃油車，成為新車主流趨勢，林永祥強調，除了動力系統的改變外，電動車與傳統車的全面智能化，更看到快速的汽車轉變過程，這波電動化、智能化運用更帶動了龐大的科技需求。

林永祥說明，這次台灣供應鏈商機，涵蓋電動智能車從動力系統、視覺感知、運算與傳輸等，台廠掌握全球晶片、資訊科技軟硬體技術、精密機械工業等新產業聚落優勢，台灣供應鏈廠商早在2005年特斯拉草創之初，即協助投入開發，俱備規格制定優勢地位，比起其他地區的廠商掌握電動智能車訂單與規格典範、改良優化經驗等，這也是台灣供應鏈的龐大商機所在。

永豐智能車供應鏈(00901)成份股，掌握電動車綠色智能供應鏈優勢，精選50檔台灣智能車供應鏈成份股，追蹤台指公司「特選台灣智能車供應鏈聯盟指數」，成份股百分之百鎖定智能車必要的4C產業供應鏈，包括：車用晶片(Chips)、車用控制台(Center Console)、充電系統(Charger)，及車聯網(Connectivity)等關鍵產業群，林永祥指出，指數成份股偏重在俱備成長動能的電子科技族群，同時包含上市與上櫃電子股。

永豐投信指出，國內投信業者第一波發行的電動車ETF鎖定海外品牌廠為主要標的，而第二波則鎖定台廠供應鏈標的，例如：永豐智能車供應鏈ETF為首檔鎖定純台智能車供應鏈ETF，電動車品牌廠反應話題性與本夢比，較常出現超漲超跌現象，波動度相對較高；台廠供應鏈則更具備實質訂單與業績面支撐，永豐投信強調，投資人如果相信電動車、智能車是未來趨勢，更應該把握俱備長期成長性與智能車發展紅利所在，智能車浪潮下台灣供應鏈可望再造另一座護國大山。