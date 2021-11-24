長興(1717)自結10月份稅前盈餘2.74億元，較去年同期減少38.99％，每股稅前盈餘0.22元；前10月稅前盈餘39.39億元，年增51.43％，每股稅前盈餘3.18元。

受中國大陸十一長假工作天數少，及月初限電政策影響，三大事業單位出貨量不及上月，長興10月合併營收42.12億元，較上月略減4.31％。因出貨量下滑且原料價格維持高檔，整體毛利率較上月略降，營業利益2.5億元，較上月減少20.97％；因上月業外收益貢獻較高，10月稅前盈餘2.74億元，較上月有較明顯減少。

今年下半年合成樹脂需求減緩，且產品調價幅度不及原物料漲幅，相較去年同期合成樹脂獲利貢獻落差較大，因此10月公司營收雖然仍較去年同期成長13.67％，但稅前盈餘較去年同期減少38.99％。不過今年以來長興整體營收規模大增，獲利亦有所增長，前10月稅前盈餘39.39億元，成長51.43％。

長興主要事業單位的表現略有差異，在合成樹脂方面，價格逐步調漲反應成本，毛利率略有改善，市場需求及出貨量可望回溫；特化材料需求仍然熱絡，在限電政策緩解後，原本受影響的部分產能及供應鏈可望逐漸恢復；電子材料部分，受惠高階PCB、IC載板需求強勁，真空壓模機仍是供不應求；乾膜光阻則隨PCB產業進入淡季，預期第四季出貨將趨緩。