大陸國務院副總理劉鶴24日在人民日報撰文指出，要以科技創新作為暢通國內大循環的關鍵，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰，並推動供應鏈產業鏈優化升級。他強調，高品質發展將是大陸經濟今後一個發展階段的主題。

華爾街見聞報導，劉鶴在文章中提到，目前大陸國民經濟和產業迴圈不暢是突出矛盾，要以科技創新作為暢通國內大循環的關鍵，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰。要發揮大陸超大規模市場的優勢，為新產品、新技術、新業態反覆運算提供應用場景，推動供應鏈產業鏈優化升級。

同時，要依託國內大循環吸引全球高品質的商品和資源要素，增強供應鏈黏性，穩定產業鏈布局，促進國內國際雙迴圈更為暢通。要更好統籌發展和安全，牢牢守住安全底線。

劉鶴表示，要重點推動土地、金融、科技、資料等要素價格由市場決定，理順煤、電等能源價格機制，鼓勵綠色能源發展，圍繞提高資源配置效率、暢通經濟迴圈、增強有效激勵來拓展改革的廣度、深度。他強調，大陸對外開放方針不會變，今天不會變，將來也不會變。

文章指出，要適度超前進行基礎設施建設，有序落實碳達峰碳中和，加強全國統籌，完善能耗控制機制，透過市場競爭推動淘汰落後產能。實施好區域協調發展戰略，打造高品質發展增長極。

要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策、分類指導，著力穩地價、穩房價、穩預期，落實好房地產市場長效機制，順應居民高品質住房需求，更好解決居民住房問題，促進房地產行業平穩健康發展和良性迴圈。

同時，要支援國有資本和國有企業做強做優做大，增強國有經濟競爭力、創新力、控制力、影響力、抗風險能力。要加強預期引導，提高政策制定水準，做好政策評估和與市場溝通，堅持問題導向。強化市場監管和反壟斷規制，防止資本無序擴張，維護市場秩序，引導資本要素有序健康發展。