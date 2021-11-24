雖然有些個股股價早因「元宇宙」大漲，但法人估在2024年前「元宇宙」有８千億美元商機，甚至有專家指出有七種類型公司可以實質受惠。

國泰投顧表示，元宇宙一詞由「meta（超越）」與「universe（宇宙）」兩個字所組成，意旨一個跟現實世界平行的虛擬世界，擁有一套完整的社會和經濟體系。這個詞最早出現在美國著名小說家尼爾．史蒂芬森在1992年出版的一本科幻小說「潰雪（Snow Crash）」，電影「一級玩家」就曾把元宇宙的終極型態展示出來，透過VR眼鏡，可將自己的意識和感官與虛擬世界相連接，並實現真假難辨的沉浸式體驗，比如社交、娛樂、學習、旅遊等等，甚至可以體驗一些在真實世界無法體驗的活動，比如虛擬遊戲、太空旅行等。近期元宇宙概念一夕之間竄起，最主要是因為臉書在今年10月正式改名為Meta，並計畫5年內要從社群公司轉變成元宇宙公司，加上其他科技巨頭如谷歌、微軟、輝達也紛紛表示將在元宇宙領域進行相關布局，因而引爆全球元宇宙熱潮。

那些產業及公司可以掌握「元宇宙」商機？國泰投顧指出，技術的不斷推陳出新，給予元宇宙這個美好願景越來越高的可能性。隨著晶片運算力的提升、5G普及、雲端計算與區塊鏈等技術的成熟，也使元宇宙發展有足夠的基礎。另外，資本也在加速進軍這一領域，除了科技巨頭相繼進場，傳統的數據科技公司和新創企業紛紛加入戰局，更多資金的參與，將有助於推動新一輪元宇宙的發展。

國泰投顧進一步指出，要讓元宇宙進一步變成現實，需匯集目前市面上幾乎所有最新的技術，短期內並不會出現一家企業獨大的局面。元宇宙相關領域廣泛，根據遊戲開發技術軟體公司Beamable執行長Jon Radoff的定義，元宇宙的架構可分為下列七個層次：

（1）體驗：體驗層是人們實際參與與體驗的內容，例如遊戲、社交體驗。相關公司包含Fortnite、Snap等。（2）發現：發現層是把人們吸引到元宇宙的方式，例如搜索引擎、應用商店。相關公司包含Facebook、Google Play等。（3）創作者經濟：創作者經濟層是幫助創作者為元宇宙製作事物並從中獲利的一切，例如設計工具、圖形工具。相關公司包含Roblox、Adobe等。（4）空間計算：空間計算層是將所有實體世界的物件轉換成3D的運算機制，例如3D引擎、手勢識別等。相關公司包含Unity、Autodesk等。（5）去中心化：去中心化層是將生態系統的更多部分轉移到無需許可、更加民主化的結構。相關公司包含IBM、Ethereum等。（6）人機交互：人機交互層是指幫助人們訪問虛擬世界的硬體與週邊，例如穿戴裝置、智慧眼鏡等。相關公司包含FB的Oculus、Apple等。（7）基礎設施：基礎設施層指的是半導體晶片、5G通訊等。相關公司包含Nvidia、AMD等。