近期治安事件頻傳，「球棒隊」砸車打人的事件不斷發生，桃園市超商店員因勸導客人戴口罩而遭砍殺身亡，內政部長徐國勇昨表示，要強化超商店員自我防衛能量，包括提供店員必要性防護器具，辣椒水、防狼噴霧式等物品。對此，賴香伶今痛批，助理昨晚到處找尋辣椒水、防狼噴霧，發現早賣到缺貨，難道國人要靠防狼噴霧自保嗎？這是人民對治安不信任非常大的警鐘，呼籲行政院應儘速提出《精神衛生法》修法版本。

賴香伶質疑，蔡總統先前在臉書表示，社會安全網第二期政府將投入408億元，但過去疫情下造成社會安全事件、超商暴力，社會安全網哪一點做到了，潛在暴力衝突問題誰來管，難道讓警察疲於奔命就能解決嗎？

賴香伶說，治安維護不是叫大家去買辣椒水，或是行政院召開治安會報就能解決，精神衛生法、刑事訴訟法、保安處分執行法、保安監護處分等修法，立法院本會期應該要通過，呼籲行政院盡速提出《精神衛生法》修法草案，強會社會安全網，把漏洞補起來，而不是整天只關注四大公投的大內宣。

民眾黨立委邱臣遠曾於今年7月警示，5月16日至5月31日全台升級三級警戒期間，全台家暴通報量高達6816件，較去年同期5716件增加了19.24％。由此可知，疫情期間生意蕭條、失業、店家倒閉或足不出戶等情況，導致台灣社會面臨極大的精神壓力，也更容易引起暴力衝突及紛爭，政府應關注疫情下民眾的心理健康問題。

進一步檢視檢視「社區心理衛生中心」的部建情況，發現全台竟僅有22間社區心理衛生中心，等於平均106萬人一間。此外，近年強制住院與治療案件量遞減，全國嚴重精神疾病患者有三萬五千多人，訪視員卻不到兩百人，平均每人負責近兩百名重症患者，根本沒有足夠的人力及量能對高風險族群進行追蹤關切。

邱臣遠批評，蔡政府現正忙著公投，臉書貼文有將近四成比例在宣傳「四個不同意，台灣更有力」，民眾感受到的卻是「承諾全失憶，治安靠自己」。政府彷彿與民眾活在平行時空，社會安全網最大的破口，無疑是互踢皮球、無所作為的官員。