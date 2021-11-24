高雄市政府農業局推出的電商網站「高雄首選電商平台」，不僅販售最新鮮及在地優質小農產品，現今就連高雄農村社區的創意，在網路上也買得到！

「高雄首選電商平台」即將上架農村手工藝商品，每一項皆是手作精品，新亮相的文創產品融合在地意象，如盛產玉荷包荔枝的旗山南勝社區推出荔枝木餐具與原木筆，充滿在地風情，讓外縣市民眾也能透過宅配購買喜愛的商品。

六龜寶來陶藝文創具有地方特色。（高雄市政府農業局提供／林雅惠傳真）

農業局表示，此次新登場的手工藝商品，均已在平台上架，有來自旗山糖廠社區的「手作文創原木筆」、「竹編QR Code」等精緻產品，其中竹編產品呈現古早竹編技藝，展現獨特文化手感。

另有來自六龜區寶來人文發展協會的「虎斑梳織紋小咖啡杯盤組」與「餐具七件組」，帶來寶來獨到的陶藝技術及植染工藝，質感絕佳，還有極適合送禮的新開社區「六龜原生種山茶禮盒－棋盤組」，是由參與「創客學堂」的欣園茶行提供。

此外，位於美濃的廣德社區也推出具客家風味的「藍染手繡布杯墊」，每一款色調皆獨一無二，以及盛行養鴨的阿蓮崙港社區所製作充滿童趣的「自走波波鴨」DIY組裝模型，不僅療癒又充滿教育意義。

農業局指出，所上架的手工藝品形象照，為農業局所舉辦的「創客學堂」講師、「青恆視覺工作室」老師吳貞育所攝，並為商品宣傳照進行視覺設計，讓產品視覺展示質感更上一層樓，吸引民眾目光，未來農業局亦將媒合更多在地業者，為高雄農村社區整體呈現進行一系列升級改造，以行銷包裝宣傳來發揮社區獨特魅力，讓更多民眾透過各種管道，來認識高雄農業與農村。

高雄市農業局長張清榮表示、高雄農村社區擁有強大的創意與活力，同時亦保留古早生活的文化氣息，充滿在地人文風情，所創作的手工藝品皆獨具特色、同時農業局透過「創客學堂」來結合推廣社區創意，讓人更認識高雄的農村社區特產，並對手工藝品產生興趣。

張清榮說，此次上架的新商品，來自發展成熟的農村社區，帶來最有當地風味的工藝品，是其他地方買不到的，相信精緻的文創商品會成為送禮新選擇，「高雄首選電商平台」藉由網路無遠弗屆的特性，於疫情期間更受到大量民眾關注，活絡在地物產的推廣與銷售，農業局未來將持續推動農村社區的六級產業整合發展，期令更多在地優質產品得以推廣出去，讓高雄農村社區的辛勤努力能被看見。