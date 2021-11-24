「天下雜誌」最近揭露，信義房屋創辦人周俊吉在馬來西亞環灘島打造「淨零之島」的故事。這座面積超過10座大安森林的島嶼，是信義房屋跨入旅遊事業的試金石；有別於一般的開發案，信義房屋選擇先對島上樹林和珊瑚礁的復育著手。信義房屋創業40年除了持續在台灣推動各項減碳服務，更期望在馬來西亞環灘島從興建開始到將來的營運，都達到「淨零排放」；並且藉此讓剛宣布2030年要達到淨零碳排的信義房屋，減少碳排。

這個計劃一出，也引起馬來西亞當地主流媒體的高度重視。除了承擔起環保復育的企業責任，這個計畫也讓信義房屋得以「超前佈署」，率先投入在國內企業尚未引起重視的「碳權」開發。而另一個附加價值是，未來「低碳旅遊」勢必成為趨勢，這個「淨零之島」的觀光前景也十分可期，所以說這是一個生態、企業與旅遊三贏的計畫。

不過外界不免好奇，為何此一計畫不是在台灣先做，而是從國外開始。這當然有其理由。首先，是台灣地狹人稠，雖然信義團隊也曾經積極在國內找地，卻沒能如願；其次，是國內累積碳權的配套措施仍在發展中，尚未完備。因此信義房屋將眼光投到海外，以馬來西亞環灘島為試驗基地，一旦時機成熟，就可把成功經驗複製回台灣。

信義房屋於花樹銀行成立社區一家生態復育園區，更希望透過社區營造方式，發揮社區復育的影響力。(圖/信義房屋提供)

雖然「淨零之島」的首選地點在海外，但事實上，信義房屋在國內對於各項生態環境保育的努力，早已有目共睹。早在2016年，信義房屋就制定了全球第一份「不動產經營服務碳足跡類別規則」，並申請取得碳標籤。在此過程中，信義房屋推動無紙化已經有了顯著成效，根據2017年和2018的碳足跡排查資料，由於紙張使用減少，使原物料碳排放量減少17.52%。另外，信義房屋已經宣告有17家門市達成碳中和的「零碳門市」。

除了減碳的努力，信義房屋也致力物種保育工作。近年與「辜嚴倬雲植物保種中心」的合作就是一例。信義房屋合作認養的瀕危保育植物，包括三蕊楠、琉球暗羅、蘭嶼法氏薑、山檳榔和藍睡蓮等五種，復育成果顯著成功降低其滅絕壓力。除了機構支持，4年來更將復育經驗陸續輸出在彰化縣平和社區花樹銀行、花蓮縣牛犁社區豐田文史館、高雄市美濃區鍾理和文學館等。另外信義房屋於花樹銀行成立社區一家生態復育園區，更希望透過社區營造方式，發揮社區復育的影響力。

對於生態保育，不只是拯救瀕危植物而已。信義房屋也在台南新營的姑爺社區，將閒置不用的農地改建為社區森林公園。2018年迄今，已經種植了1600多棵樹。這些例證，都是信義房屋將環保、低碳理念逐步落實的明證。

而且可以說，馬來西亞環灘島的「淨零之島」計畫，和信義房屋在國內的諸多在生態保育與低碳的努力和成就是相輔相成的。藉由在台灣的各種計劃執行，打下經營一整座「淨零之島」的基礎；未來努力的目標，就是將打造這座「淨零之島」的經驗移植回台灣，讓台灣也有屬於自己的「淨零之島」。